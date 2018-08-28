Турфирма ПроАгент

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Турция
Самая популярная страна у казахстанцев. Виза не нужна, Низкие цены, Высококлассные отели, Все включено, Отдых с детьми - все это знаменитая Турция.
Туры в ТурциюКурорты Горящие туры Отели
Египет
В Египте Вы окунетесь в древние тайны мира. Загадочные пирамиды, Сфинкс, Корраловые сады Красного моря - восхищают всех. Цены в отелях Египта не дорогие. Визы по прилету.
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ОАЭ
Популярное направление. Арабские Эмираты недалеко, Виза быстрая, Цены приемлемые. В ОАЭ можно отдыхать круглый год, летом очень жарко.
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Таиланд
В Тайланде потрясающая природа. Интереснейшие экскурсии, Пляжный отдых, Местные люба, Тайский массаж. Визы в посольстве или по прилету.
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Грузия
Солнечная и колоритная Грузия красива природой. Лыжи в горах, Пляжи черного моря. Виза не нужна. Хороший выбор для тех, кто хочет совместить разные виды отдыха.
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Израиль
В Израиле много исторических памятников, сюда едут поправить здоровье в лечебницах, отдохнуть на солнце у Средиземного, Мертвого или Красного моря и отведать израильскую кухню.
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Малайзия
Виза не нужна. В Малайзии отличный пляжный отдых. Всегда теплая, Много островов, Настоящие джунгли. Сочетает в себе практически всю Азию.
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Отдых в Греции запомнится ярким солнцем, теплым морем, интересными экскурсиями, историческими памятниками и различными развлечениями.
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Отзывы о турфирме «Проагент»

47 отзывов
Евгений
Страна: Египет
Отдых: Лето 2019
Отель: JAZ MIRABEL BEACH
5 / 5
Территория отеля довольно большая, много бассейнов, большие горки для детей и взрослых. В ресторанах и кафе еды и напитков достаточно, качество питания хорошее. Номер в отеле комфортный с кондиционером, wi-fi и пр, с выходом на террасу. Пляж большой и чистый, находится близко от отеля. В отеле есть бутики, рядом с отелем магазины. В целом очень хороший отель. Трансфер и гиды приветливые, все объясняли. Спасибо Проагенту, отдых нам понравился!
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Гульнара И
Страна: ОАЭ
Отдых: 14.02.2020
Отель: Movenpik
5 / 5
Спасибо тур фирме. Летали по горящему туру. Предложили отличный отель. Щавтрак 👍👍👍 Уборка и заменаа полотенец каждый день Одно но. Встречающая сторна Девушка не соответствует своей работе. На вопрос где - Метро?? Я не знаю, езжу на машине🤔🤔🤔 А наи какая разница на чем она двигается?? Ты встречаешь туристов А знасит должна плмогать им во всём. Ну Ну а в целом очень рстались довольны отдыхом Емли что то бкдет еще интересное по горящему туру. Буду рада, еще раз полететь через эту же компанию Спасибо
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ТоленЖуртыбаев
Страна: Казахстан
Отдых: декабрь
Отель: Альбарша
5 / 5
Добрый день. Спасибо сотрудникам агенства за профессионализм и лично руководителю Назире большое спасибо за отличный отдых, очень хорошими впечатлениями вернулись с отдыха все было организовано отлично. Успехов вашей компаний.
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Берик
Страна: Казахстан
Отдых: 05.10.2019
Отель: Альбатрос модерна
5 / 5
Бірінші рет Египет еліне баратын болып, интернет арқылы осы компанияны тауып хабарласып тур сатып алдық. Өте тамаша демалыс болды. Осыны ұйымдастырған Мираға көп рахмет!!!
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Азиза Шадманова
Страна: Абу-даби
Отдых: 25.07.19
Отель: Риксос
5 / 5
Хочу по блогодорит тур компанию Про-Агент,за качественую обслуживанию. Быстро и оперативно,огромное блогодарность Нуржану.
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РайханТаукебаева
Страна: Турция
Отдых: 25.09-06.10
Отель: Менеджер Арсен
5 / 5
мне нравиться про агент,приемлемые цены,очень внимательные менеджеры, молодцы!
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Оставить отзыв 47 отзывов

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О турфирме «Проагент»

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Контакты турагентства
Pro-Agent в Алматы:
Схема проезда:
Турфирма ПроАгент

г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 103
Режим работы: Пн-Пт 10:00-19:00, Сб 11:00-16:00
Телефон: +7 727 313-18-66 (городской),
+7 700 313 18 66 (мобильный)
Контакты турагентства
Pro-Agent в Астане:
Схема проезда:
Турфирма ПроАгент

г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 13
Режим работы: Пн-Пт 10:00-19:00, Сб 11:00-16:00
Телефон: +7 727 313-18-66 (городской),
+7 700 313 18 66 (мобильный)
Контакты турагентства
Pro-Agent в Бишкеке:
Схема проезда:
Турфирма ПроАгент

г. Бишкек, пр. Чуй 128 пересекает Логвиненко (вход со стороны Логвиненко)
Режим работы: Пн-Пт - с 09:00 до 19:00, Сб-Вс - с 10:00 до 19:00
Телефон: +996 0509975152, +996 0507975152
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